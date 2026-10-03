Ғарибободӣ: Амрико ба ҷои мавъиза кардани дигарон бояд барои ҷиноёти худ посухгӯ бошад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Козим Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ бо ишора ба анҷоми 67 озмоиши ҳастаии Амрико дар ҷазираҳои Маршалл ва оқибатҳои инсонӣ ва зистмуҳитии он дар тӯли даҳсолаҳои гузашта, ин озмоишҳоро ҳуҷҷати инкорнопазири масъулияти қудратҳои ҳастаӣ донист.
Вай бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт: Амрико ба ҷои мавъиза кардани дигарон, бояд барои ҷиноёти худ посухгӯ бошад, хисороти қурбониёнро ҷуброн кунад ва ба шаффофият ва халъи силоҳи ҳастаӣ таъаҳҳуд диҳад.
Your Comment