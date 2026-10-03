Вокуниши Русия ба хориҷшавии низомиёни Амрико аз Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Вазорати корҳои хориҷии Русия бо истиқбол аз хориҷшавии низомиёни Амрико ва унсурҳои эътилофи байналмилалӣ аз Ироқ таъкид кард, ки миллати ин кишвар метавонад бо тамоми чолишҳои дохилӣ муқобила кунад.
Дар баёнияи содиршуда аз сӯи Вазорати корҳои хориҷии Русия тасреҳ шудааст: Ироқиҳо имконот ва тавони лозим барои муқобила бо чолишҳои амниятӣ ва сиёсии дохилӣ ба сурати мустақил баъд аз поёни ҳузури низомии хориҷӣ дар ихтиёр доранд.
Дар идомаи ин баёния омадааст: Кишварҳои ҳавзаи Халиҷи Форс аз ҷумла Ироқ бояд нақши асосӣ ва меҳварӣ дар муҳофизат аз амнияти минтақа ва суботи он ба даври аз мудохилоти хориҷӣ ифо кунанд.
Алӣ аз-Зайдӣ нахуствазири Ироқ дар 30 сентябри гузашта ба сурати расмӣ поёни давраи ҳузури эътилофи Амрико дар ин кишварро эълом кард.
Your Comment