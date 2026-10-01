Формулаи нави иқтисодии Ғолибов дар посух ба гуфтаҳои ахири Бессент

Ба гузориши хабаргузории Абна, Муҳаммад Боқир Ғолибов, раиси Шӯрои исломии машваратӣ, дар паёми худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳолати шиканандаи Бессентро тавсиф карда, навишт, ки ҳукумати Амрико дар гузашта қарзҳои зиёдро бо фоизи наздик ба сифр гирифта буд; ҳоло мӯҳлати пардохти ин қарзҳо расидааст ва ҳукумат маҷбур аст, ки барои тасфияи онҳо боз қарзҳои навро бо фоизи хеле баландтар гирад.
Аз тарафи дигар, қобилият ва зарфияти харидорони облигатсияҳо пайваста коҳиш меёбад. Масалан, харидорони калони облигатсияҳои Амрико (монанди Чин ва Ҷопон) ба харидани облигатсияҳои нав ё нигоҳ доштани облигатсияҳои қаблӣ камтар таваҷҷуҳ нишон медиҳанд ва аз ин сабаб боздеҳи облигатсияҳо афзоиш меёбад.
Ғолибов ба Бессент ҳушдор дод, ки нақши Эрон дар баста нигоҳ доштани гулӯгоҳи Ҳурмуз ва баланд нигоҳ доштани нархи энергия, инчунин таъсиррасонӣ ба афзоиши боздеҳи облигатсияҳо, хазинаи Амрикоро бо буҳрони афзоянда рӯбарӯ кардааст ва ҳамаи душвориҳои ӯро афзоиш додааст; ба ибораи дигар, амрикоиҳо то ҳалли ин масъалаҳо тавассути эҳтиром ба ҳуқуқи миллати Эрон, қодир ба ғалаба бар ин мушкилоти иқтисодӣ нахоҳанд буд.
Нархи фоизи облигатсияҳои 30-солаи ҳукумати Амрико дирӯз ба баландтарин нарх аз соли 2002 расид ва бо раванди феълӣ эҳтимоли бозгашт ба нархҳои солҳои 1990 ва қабл аз он вуҷуд дорад.
Ғолибов инчунин дар паёми худ тасвири David Zervos, мушовири нави Бессент, ки дирӯз таъин шудааст, истифода кардааст. Ӯ ба гуфтани суханҳои аҷиб ва ғайриоддӣ маъруф аст.
Your Comment