Резазода: Тасмимҳои зарурӣ барои ҳифзи марказҳои ҳастаии кишвар қабул шудаанд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Яъқуб Резазода дар шаби дусаду чордаҳуми ҷамъомади мардуми Салмас дар дастгирии нерӯҳои мусаллаҳ ва байъат бо Роҳбари инқилоб, бо ишора ба таҷрибаи ҳашт соли дифои муқаддас изҳор кард: Дар соли 1359 (1980) режими Баъси Ироқ бо дастгирии қудратҳои хориҷӣ ба Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамла кард, аммо миллати Эрон бо истодагарӣ ва ҳамроҳии нерӯҳои мусаллаҳ дар баробари душман истод ва иҷоза надод, ки ҳадафҳои онҳо амалӣ шаванд.
Вай афзуд: Имрӯз низ Амрико ва режими сионистӣ дар баробари миллати Эрон қарор гирифтаанд, аммо нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо дороии тавони дифоӣ ва таҷрибаи солҳои гузашта, омодагии зарурӣ барои муқобила бо ҳар гуна таҳдидро доранд.
Узви ҳайати раисии Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии парлумон идома дод: Дар мулоқотҳои ахири аъзои Комиссияи амнияти миллӣ бо масъулони Вазорати иттилоот ва фармондеҳони нерӯҳои мусаллаҳ, артиш, Сипоҳ ва қароргоҳи Ҳамза Сайидушшуҳадо (а) таъкид бар омодагии нерӯҳои мусаллаҳ ва идомаи муқобила бо таҳдидҳои душман шуд.
Резазода бо ишора ба изҳороти сухангӯи Сипоҳ дар бораи омодагии таҷҳизот ва зарфиятҳои дифоии кишвар гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон зарфиятҳо ва таҷҳизоти гуногун дар ихтиёр доранд, ки бахше аз ин тавонмандӣ то ҳол истифода нашудааст ва дар сурати ҳар гуна таҷовузи нав, мувофиқи шароит аз зарфиятҳои дифоии кишвар истифода хоҳад шуд.
Узви ҳайати раисии Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии парлумон инчунин гуфт: Ҷумҳурии Исломии Эрон дар соҳаи амнияти миллӣ иҷоза нахоҳад дод, ки манфиатҳо ва амнияти кишвар таҳти таъсири таҳдидҳои хориҷӣ қарор гирад ва нерӯҳои баҳрии артиш ва Сипоҳ дар минтақаҳои роҳбурдии кишвар бо омодагии комил ҳузур доранд.
Резазода дар бахши дигари суханони худ бо ишора ба таҳаввулоти соҳаи ҳастаӣ изҳор кард: Ҳифзи дастовардҳои ҳастаӣ ва идомаи фаъолиятҳои сулҳомези ҳастаии Ҷумҳурии Исломии Эрон аз мавзӯъҳои таъкидшудаи кишвар аст ва тасмимҳои зарурӣ барои ҳифзи марказҳо ва таъсисоти ҳастаӣ қабул шудаанд.
Your Comment