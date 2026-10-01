  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Вокуниши Арағчӣ ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё

1 Октябр 2026 - 10:40
News ID: 1872422
Source: ABNA
Вокуниши Арағчӣ ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё

Вазири корҳои хориҷии кишвари мо дар вокуниш ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё навишт: Ҳамин ки шумо касонеро, ки ба гуфтаи шумо террорист буданд ва ба ҳукуматҳои хориҷӣ хизмат мекарданд, озод кардед, гӯё ҳама чизро мегӯяд.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар вокуниш ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё навишт: Сарвазири Бритониё мегӯяд, ки ҳукумати ӯ «метавонад тасдиқ кунад, ки бовар дорад, ки Эрон дар ҳодисаи пойгоҳи ҳавоии Фейрфорди Нерӯи ҳавоии шоҳии Бритониё нақш доштааст.»!

Вай афзуд: Ҳамин ки шумо касонеро, ки ба гуфтаи шумо террорист буданд ва ба ҳукуматҳои хориҷӣ хизмат мекарданд, озод кардед, гӯё ҳама чизро мегӯяд.

Арағчӣ қайд кард: Шумо гунаҳкорро дар ҷои нодуруст ҷустуҷӯ мекунед.

Your Comment

You are replying to: .
captcha