Вокуниши Арағчӣ ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар вокуниш ба айбдоркуниҳои беасоси Сарвазири Бритониё навишт: Сарвазири Бритониё мегӯяд, ки ҳукумати ӯ «метавонад тасдиқ кунад, ки бовар дорад, ки Эрон дар ҳодисаи пойгоҳи ҳавоии Фейрфорди Нерӯи ҳавоии шоҳии Бритониё нақш доштааст.»!
Вай афзуд: Ҳамин ки шумо касонеро, ки ба гуфтаи шумо террорист буданд ва ба ҳукуматҳои хориҷӣ хизмат мекарданд, озод кардед, гӯё ҳама чизро мегӯяд.
Арағчӣ қайд кард: Шумо гунаҳкорро дар ҷои нодуруст ҷустуҷӯ мекунед.
Your Comment