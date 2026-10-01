Бағдод: Анҷоми маъмурияти эътилоф ба маънои анҷоми ҳамкорӣ бо кишварҳои дӯст нест

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз АлҶазира, Вазорати корҳои хориҷии Ироқ дар баёнияе эълом кард: Анҷоми расмии маъмурияти эътилофи байналмилалӣ дар ин кишвар ба маънои анҷоми ҳамкории Бағдод бо кишварҳои дӯст нест ва ҳамкориҳои амниятӣ ҳамчунон бар пояи манфиатҳои муштарак ва эҳтироми мутақобили ҳокимияти миллӣ идома хоҳад ёфт.
Вазорати корҳои хориҷии Ироқ афзуд: Анҷоми маъмурияти эътилофи байналмилалӣ, оғози марҳилаи нав барои Ироқ аст, ки дар он Бағдод масъулияти таъмини амният ва суботи худро ба уҳда мегирад.
Бар асоси ин баёния, ҳамкориҳои амниятӣ бо кишварҳои дӯст дар соҳаҳое аз ҷумла омӯзиш ва арتقои тавонмандӣ идома хоҳад ёфт ва ин ҳамкориҳо ба тақвияти амният ва субот ва дастгирии талошҳо барои мубориза бо терроризм кӯмак хоҳад кард.
Таъкиди «аз-Зайдӣ» бар зарурати оғози марҳилаи нав дар Ироқ
«Алӣ аз-Зайдӣ» нахуствазири Ироқ бар зарурати оғози марҳилаи нав дар ин кишвар ва анҷом додан ба табдил шудани Ироқ ба арсае барои низоъҳои дигарон таъкид кард.
Аз-Зайдӣ гуфт: «Биёед аҳди навро эълом кунем, ки дар он Ироқ аз майдони низоъҳо ба ватане табдил шавад, ки тасмими худро мегирад ва аз сарзамин ва ҳокимияти худ дифоъ мекунад.»
Нахуствазири Ироқ афзуд: «Ироқиҳо баҳои сангин аз солҳои сабри худ пардохтанд ва теъдоди силоҳҳо дар кишвари мо афзоиш ёфт то ҷое ки Ироқ ба арсае барои дигарон табдил шуд.»
Вай инчунин аз марҷаи олии дар Наҷафи ашраф барои мавқеи қатъии он дар дифоъ аз Ироқ ва мардуми ин кишвар қадрдонӣ кард.
Your Comment