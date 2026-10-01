Ҳамлаи тӯпхонаи режими сионистӣ ба хоки Сурия

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории расмии Сурия (САНА), артиши режими сионистӣ бо оташи тӯпхона минтақаҳоеро дар атрофи деҳаи Самданияи Шарқӣ дар шимоли Қунейтра ҳадаф қарор додааст.
Бар асоси ин гузориш, ин ҳамлаҳо талафот ва захмӣ ба дунбол надоштаанд.
Аз замони суқути ҳукумати Башор Асад дар Сурия дар моҳи декабри 1403 (2024), низомиёни сионистӣ бо сӯиистифода аз холигии амниятии мавҷуд дар ин кишвар, ҳамзамон бо бомбаборон кардани таъсисоти дифоии вазнин ва ҳавопаймоҳои ҷангии ин кишвар, дар минтақаи Ал-Қунейтра дар ҷануби Сурия пешравӣ карданд.
Режими Исроил инчунин бахшҳое аз ҷануби Сурия аз ҷумла баландиҳои стратегии «Ҷабал аш-Шайх»-ро ба ишғоли худ даровардааст.
Your Comment