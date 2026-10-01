  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳамлаи тӯпхонаи режими сионистӣ ба хоки Сурия

1 Октябр 2026 - 10:39
News ID: 1872420
Source: ABNA
Ҳамлаи тӯпхонаи режими сионистӣ ба хоки Сурия

Артиши режими сионистӣ бо оташи тӯпхона минтақаҳоеро дар хоки Сурия ҳадаф қарор дод.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории расмии Сурия (САНА), артиши режими сионистӣ бо оташи тӯпхона минтақаҳоеро дар атрофи деҳаи Самданияи Шарқӣ дар шимоли Қунейтра ҳадаф қарор додааст.

Бар асоси ин гузориш, ин ҳамлаҳо талафот ва захмӣ ба дунбол надоштаанд.

Аз замони суқути ҳукумати Башор Асад дар Сурия дар моҳи декабри 1403 (2024), низомиёни сионистӣ бо сӯиистифода аз холигии амниятии мавҷуд дар ин кишвар, ҳамзамон бо бомбаборон кардани таъсисоти дифоии вазнин ва ҳавопаймоҳои ҷангии ин кишвар, дар минтақаи Ал-Қунейтра дар ҷануби Сурия пешравӣ карданд.

Режими Исроил инчунин бахшҳое аз ҷануби Сурия аз ҷумла баландиҳои стратегии «Ҷабал аш-Шайх»-ро ба ишғоли худ даровардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha