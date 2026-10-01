Сайид Аммор Ҳаким дар рӯзи ҳокимияти Ироқ: Амнияти минтақа, амнияти мост

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз пойгоҳи иттилоотии Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ, Сайид Аммор Ҳаким, раиси Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ, дар маросими рӯзи ҳокимияти Ироқ ба муносибати анҷоми маъмурияти эътилофи байналмилалии мубориза бо ДОИШ, бо гиромидошти фидокориҳои миллати Ироқ дар рӯёрӯӣ бо терроризми ДОИШ, таъкид кард, ки ин рӯёрӯӣ марҳилаи дурахшон дар таърихи Ироқ будааст ва бар зарурати истиқлолияти тасмимгирӣ дар сатҳи миллӣ таъкид кард.
Вай дар идома, шаҳидони Ироқро дар сари касоне донист, ки бояд дар ин муносибат аз онҳо ёд шавад ва гуфт, ки онҳо ҷони худро фидо карданд, то Ироқ амин ва сарбаланд боқӣ монад.
Раиси Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ инчунин нақши марҷаи олии динӣ дар Наҷафи ашраф ва фатвои муқаддаси он ва таъсири чашмгири ин фатво дар ҳифзи якпорчагӣ, пайванд ва ҳамбастагии миллати Ироқро ситоиш кард.
Ҳаким инчунин рашодат ва далерӣи нерӯҳои мусаллаҳи Ироқ, аз артиш ва полис ва дастгоҳи мубориза бо терроризм то Ҳашди Шаъбӣ, Пешмарга, Ҳашди Ашоирӣ ва нерӯҳои муқовиматро гиромӣ дошт ва таъкид кард, ки натиҷаи фидокориҳои ин нерӯҳо, шикасти терроризм ва анҷоми шарри он буд.
Вай таъкид кард, ки муаллифаҳои ҳокимият замоне такмил мешавад, ки ҳукмронии иҷрои қонун танҳо ва танҳо дар ихтиёри ҳукумат ва қудрат дар инҳисори ҳукумат ва ниҳодҳои шаръии он бошад ва тасмимгирӣ дар бораи ҷанг ва сулҳ низ тасмими миллӣ бошад, ки ниҳодҳои қонунӣ бар асоси манфиатҳои олии Ироқ ва миллати он اتخاذ кунанд.
Раиси Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ унвон кард, ки анҷоми маъмурияти эътилофи байналмилалӣ, зарурати идомаи тақвияти тавонмандиҳои миллӣ, пешрафти ниҳодҳои низомӣ ва амниятӣ, тақвияти фаъолиятҳои иттилоотӣ ва нигоҳ доштани омодагии доимӣ барои мубориза бо терроризм ва пешгирӣ аз бозгашти онро дучанд мекунад.
Ҳаким ҳаллу фаслҳои ҷиддии масъалаи силоҳ берун аз чаҳорчӯбаи ҳукуматро лозими ин масъулияти миллӣ донист ва гуфт, ки ин амр барои тақвияти ҳокимияти қонун, ҳифзи амнияти ҷомеа ва дур нигоҳ доштани Ироқ аз низоъҳо ва пайомадҳои онҳо дар дарозмуддат зарурӣ аст.
Your Comment