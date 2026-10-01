Нетаняҳу: Мо Бритониёро дар бораи ҳамла ба «Фейрфорд» огоҳ карда будем

Ба гузориши хабаргузории Абна, «Бенямин Нетаняҳу» нахуствазири режими сионистӣ даъво кард: Тел-Авив пеш аз ҳодиса дар наздикии пойгоҳи ҳавоии «Фейрфорд» дар Бритониё ба мақомоти ин кишвар иттилооте дода буд, ки нишон медод ҳамлае дар роҳ аст ва ин амал аз ҷониби Эрон дастгирӣ мешавад.
«Эндӣ Бёрнем» нахуствазири Бритониё низ рӯзи чоршанбе даъво карда буд, ки Эрон дар ҳодисаи Фейрфорд нақш доштааст, аммо ҳамзамон таъкид кард: Таҳқиқоти полис дар бораи ин ҳодиса ҳамчунон идома дорад.
Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар вокуниш ба ин айбдоркуниҳои нахуствазири Бритониё гуфт: Ҳукумати Бёрнем «метавонад тасдиқ кунад, ки бовар дорад, ки Эрон дар ҳодисаи пойгоҳи ҳавоии Фейрфорди Нерӯи ҳавоии шоҳии Бритониё нақш доштааст.»!
Вай афзуд: Ҳамин ки шумо касонеро, ки ба гуфтаи шумо террорист буданд ва ба ҳукуматҳои хориҷӣ хизмат мекарданд, озод кардед, гӯё ҳама чизро мегӯяд.
Арағчӣ қайд кард: Шумо гунаҳкорро дар ҷои нодуруст ҷустуҷӯ мекунед.
Your Comment