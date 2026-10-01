Ҳегсет: Мо шумораи генералҳо ва адмиралҳои артиши Амрикоро 20 фоиз коҳиш додем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз АлҶазира, Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико, дар суханронии худ дар пойгоҳи тирандозони баҳрии Квантико дар иёлати Вирҷиния, барои афсарони рутбаи поён ва фармондеҳони рутбадори артиши ин кишвар, расман коҳиши 20 фоизии мансабҳои генералҳо ва адмиралҳои нерӯҳои мусаллаҳи Амрикоро тасдиқ кард.
Ҳегсет дар вокуниш ба гузоришҳои расонаҳо дар бораи барканор кардани мақомҳои олии низомии Амрико, ки аз он бо унвони «тозакунӣ» ёд шудааст, гуфт: Ман ин амалро «посухгӯӣ» меномam.
Вай афзуд: Ин кор бояд муддатҳо пеш анҷом дода мешуд ва ҳадди ақалли корест, ки бояд анҷом медодем.
Вазири ҷанги Амрико инчунин бо даъвои коҳиши омори таҷовузи ҷинсӣ ва худкушӣ дар байни нерӯҳои артиши Амрико қайд кард, ки ҳамзамон ҷалби нерӯ аз байни сиёҳпӯстон ва занон афзоиш ёфтааст.
Ҳегсет дар идома бо нодида гирифтани тавони дифоии Эрон даъво кард: «Мо нерӯи баҳрӣ, нерӯи ҳавоӣ ва системаҳои паддофи ҳавоии Эронро нобуд кардем.»
Вай инчунин даъво кард, ки Вашингтон дар ҷараёни ҳамлаҳои ахир ба Эрон ба тавони муқаррарӣ ва зерсохти саноатии ин кишвар зарар расонидааст ва «сипари дифоии муқаррарии Эрон зарбаи сахт гирифтааст.»
Вазири ҷанги Амрико инчунин амалиёти низомии Амрико алайҳи Эронро «шучоатманд ва таърихӣ» тавсиф кард.
Ҳегсет дар бахши дигари суханони худ бо интиқоди шадид аз рӯзноманигорони Амрико гуфт: Онҳо бо ифшои иттилооти махфӣ, ҳаракатҳои нерӯҳо ва маҳали пойгоҳҳои Амрико, инҳоро ба душман ошкор мекунанд ва амалиёти ин кишварро ба хатар меандозанд.
Вай бо баён кардани он ки матбуоти озод муҳим аст, афзуд: Фаъолияти сиёсии ҳизбӣ, ки ба таври қасдона нерӯҳои низомӣ ва маъмуриятҳои таърихии онҳоро хароб мекунад, асосан амали зиддиамрикоист.
Ҳегсет инчунин ба низомиёни Амрико гуфт: Вақте расонаҳо дар бораи захираҳои лашкарӣ дурӯғ мегӯянд, ин хиёнат ба кишвар аст ва бо ин кор ҷони шуморо ба хатар меандозанд.
Your Comment