Даъвои такрории Трамп дар бораи Эрон: Ҷанг ба зудӣ анҷом меёбад

Ба гузориши хабаргузории Абна, «Доналд Трамп» раиси ҷумҳури Амрико дар изҳорот ва даъвоҳои такрории худ дар бораи Эрон, аз эҳтимоли ҳамлаи низомӣ ба Эрон ё расидан ба созиш бо ин кишвар сухан гуфт.
Трамп бо баён кардани он ки Амрико бояд дар ин замина тасмим бигирад, изҳор кард: «Шояд ба Эрон ҳамла кунем ва шояд ба созиш бирасем; дар ҳар сурат бояд тасмим бигирем ва ҷанг хеле зуд ба як шакл ё шакли дигар анҷом хоҳад ёфт.»
Раиси ҷумҳури Амрико инчунин эълом кард, ки бо «Бенямин Нетаняҳу» нахуствазири режими сионистӣ дар бораи ҳодисаи марбут ба як фарвандаи ҳавопаймои «Флайдубай» гуфтугӯ кардааст.
Трамп инчунин гуфт, ки дар гуфтугӯ бо раиси ҷумҳури Чин, мавзӯи озодии зиндониёни сиёсиро мавриди баҳс қарор додааст.
Вай дар бораи озодии гумонбаронҳои ҳодисаи пойгоҳи «Фейрфорд» дар Бритониё низ изҳор кард, ки сабаби амали Бритониё барои озод кардани ин афрод имрӯз муайян хоҳад шуд.
Раиси ҳукумати террористии Амрико дар бораи гаронии газойл низ даъво кард, ки вазъи газойл на ба хотири Шарқи Миёна, балки ба сабаби воқеаҳои ҷорӣ дар Русия ба шиддат вазнинтар шудааст.
Вай бо баён кардани он ки корхонаҳои коркарди газойл бо суръати нигаронкунанда аз кор меафтанд, афзуд: Агар ин рӯй намедод, мо мушкили газойл надоштем.
Трамп дар бахши дигари суханони худ дурӯғҳои қаблии худро дар бораи шумораи талафоти Амрико дар ҷанг бо Эрон такрор кард ва гуфт: Дар ин ҷанг танҳо 18 амрикоӣ кушта шудаанд; дар ҳоле ки дар ҷанги Ироқ 4500 нафар кушта шудаанд.
Раиси ҷумҳури Амрико бо ишора ба эҳтимоли пирӯзии Ҳизби демократ дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико даъво кард: Агар демократҳо ба сари қудрат оянд, нархҳо ду баробар хоҳад шуд.
Раиси ҷумҳури террористи Амрико бо баён кардани он ки демократҳо бадтарин сиёсатҳоро доранд, даъво кард: Бо ба сари қудрат омадани онҳо, Амрико гирифтори рукуди шадиди иқтисодӣ хоҳад шуд ва мо бо вазъияти хеле бад рӯбарӯ хоҳем шуд.
Эрон ду гузина дорад; созиш ё бомбаборон
Трамп гуфт: Фурсат барои расидан ба созиш бо Эрон рӯ ба анҷом аст ва Вашингтон дар қиболи Теҳрон танҳо ду гузинаро пеши рӯи худ мебинад: расидан ба созиш ё бомбаборон.
Вай афзуд: «Шояд онҳоро бомбаборон кунем. Бояд ин тасмимро бигирем; ё онҳоро бомбаборон кунем ё ба созиш бирасем.
Раиси ҷумҳури Амрико инчунин даъво кард: Эрон бо буҳронҳои иқтисодӣ ва низомӣ ва инчунин ихтилоф миёни роҳбарони ин кишвар бар сари назорати қудрат рӯбарӯ аст.
Трамп инчунин таъкид кард: Вашингтон ба зудӣ ба он чизе ки вай «дахолати Эрон» дар ҳодисаи пойгоҳи «Фейрфорд» дар Бритониё хонд, посух хоҳад дод.
Your Comment