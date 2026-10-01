Иттиҳодияи Аврупо манъи парвозро барои Халиҷи Форс тамдид кард

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Centre Traveler, Агентии амнияти ҳавопаймоии Иттиҳодияи Аврупо имрӯз чоршанбе огоҳии минтақаҳои шиддатноки худро барои Халиҷи Форс тамдид карда ва аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ хост, ки то душанбеи 16 ноябр аз парвоз бар фарози обҳои Аморат, Баҳрайн, Кувайт, Умон ва Қатар худдорӣ кунанд.
Ин бори дуюм аз замони нашри аввалини ин огоҳӣ дар моҳи июл аст.
Дар огоҳии аввалини ин агентию баъд аз арзёбии хавфҳои минтақавӣ тавсия шуда буд, ки ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз парвоз дар тамоми фазои ҳавоии кишварҳои узви Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс дар тамоми баландиҳо ва сатҳҳои парвоз худдорӣ кунанд.
Бо ин ҳол, ин огоҳӣ дар моҳи август мавриди бознигарӣ қарор гирифт ва минтақаҳои дохилшуда ба обҳои болои Халиҷи Форс ва Халиҷи Умон маҳдудтар карда шуд.
Дар навсозии нашршудаи имрӯз чоршанбе омадааст, ки ҳеҷ тағйироте дар тавсияҳои қаблии он, ба ҷуз тамдиди мӯҳлат, ба вуҷуд наомадааст.
Ин дар ҳолест, ки таҷовузи ғайриқонунии Амрико ва режими сионистӣ ба хоки Эрон ва ноамнсозии гулӯгоҳи роҳбурдии Ҳурмуз боиси ба вуҷуд омадани чунин мушкилот барои дигар кишварҳо аз ҷумла Иттиҳодияи Аврупо шудааст.
Your Comment