Чин аз Амрико ва Эрон хостааст ба ёддошти тафоҳуми Исломобод баргарданд

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба Анадолу, Гуо Ҷиакун, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Чин рӯзи чоршанбе эълон кард, ки Пекин умедвор аст Эрон ва Амрико «сулҳро интихоб кунанд, бори дигар ба ёддошти тафоҳуми Исломобод ӯҳдадор шаванд ва дар кӯтоҳтарин вақти мумкин гуфтугӯ ва музокиротро аз сар гиранд».
Вай бо таъкид бар дастгирии Чин аз ҳалли ихтилофот тавассути роҳҳои сиёсӣ ва дипломатӣ гуфт, ки Пекин аз рӯзи аввали оғози низоъҳо барои қатъи ҷанг ва пешбурди музокироти сулҳ талош кардааст.
Your Comment