  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Чин аз Амрико ва Эрон хостааст ба ёддошти тафоҳуми Исломобод баргарданд

30 Сентябр 2026 - 19:09
News ID: 1872193
Source: ABNA
Чин аз Амрико ва Эрон хостааст ба ёддошти тафоҳуми Исломобод баргарданд

Пекин аз Теҳрон ва Вашингтон хостааст бо баргашт ба чаҳорчӯбаи ёддошти тафоҳуми Исломобод, музокирот барои хотима додани ҷанг ва ҳалли ихтилофотро аз сар гиранд.

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба Анадолу, Гуо Ҷиакун, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Чин рӯзи чоршанбе эълон кард, ки Пекин умедвор аст Эрон ва Амрико «сулҳро интихоб кунанд, бори дигар ба ёддошти тафоҳуми Исломобод ӯҳдадор шаванд ва дар кӯтоҳтарин вақти мумкин гуфтугӯ ва музокиротро аз сар гиранд».

Вай бо таъкид бар дастгирии Чин аз ҳалли ихтилофот тавассути роҳҳои сиёсӣ ва дипломатӣ гуфт, ки Пекин аз рӯзи аввали оғози низоъҳо барои қатъи ҷанг ва пешбурди музокироти сулҳ талош кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha