CENTCOM: амалиёти эътилофи Амрико аз Урдун идома хоҳад ёфт

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Брэд Купер, фармондеҳи Фармондеҳии марказии Амрико маъруф ба CENTCOM эълон кард, ки бо супоридани масъулияти асосии амнияти Ироқ ба ҳукумати ин кишвар ва нерӯҳои ироқӣ, нерӯҳои амрикоӣ ва эътилофи мустақар дар минтақа ҳанӯз барои муқобила бо он чи ӯ таҳдиди ДОИШ номид, омода хоҳанд буд.
Бар асоси ин гузориш, ситоди маъруф ба «амалиёти Азми Росих» ки бо ҳадафи муқобила бо ДОИШ ташкил шудааст, ҳоло дар Урдун мустақар аст ва фаъолиятҳои худро аз ин кишвар идома медиҳад.
Пештар Пентагон эълон кард, ки Амрико ва ҳампаймонаш дар эътилофи байналмилалӣ расман амалиёти маъруф ба «Азми Росих»-ро дар Ироқ ба анҷом расониданд.
Пентагон афзуд, ки бо анҷоми ин амалиёт рисолати эътилофи байналмилалӣ ба сарварии Амрико ба талошҳои амниятӣ таҳти роҳбарии Ироқ мунтақил мешавад ва ин талошҳо муносибатҳои амниятии дуҷонибаи байни Вашингтон ва Бағдодро дастгирӣ мекунанд.
18 январи 2026, Кумитаи олии низомии Ироқ анҷоми рисолати эътилоф ва такмили холӣ кардани пойгоҳҳо ва қароргоҳҳои фармондеҳӣ дар минтақаҳои федералӣ аз мушовирони эътилоф (аз ҷумла пойгоҳи Айн-ал-Асад ва қароргоҳи фармондеҳии амалиёти муштарак)-ро эълон кард. Ин дар ҳолест, ки дастгирии логистикӣ ба амалиёти Сурия тавассути як пойгоҳи ҳавоӣ дар Ҳавлер идома меёбад.
Your Comment