Иддаои «Axios» дар бораи қарори эҳтимолии Амрико алайҳи Эрон пас аз интихобот

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба «Axios», ин пойгоҳи хабарӣ дар силсилаи гузоришҳо бо равиши таҳдидомез иддао кард, ки Трамп мумкин аст пас аз интихобот фармони амалиёти низомии густарда алайҳи Эронро содир кунад.
Ин расаона инчунин дар иддаое раванди пешрафт дар музокиротро ба чолиш кашид ва иддао кард, ки Вашингтон тавони пазириши дархостҳои тарафи эрониро надорад.
Axios бо истинод ба манобеи огоҳи худ иддао кардааст, ки тими музокиракунандаи эронӣ таъкид кардааст, то замоне ки Амрико ба ӯҳдадориҳои худ (бозгашт ба ёддошти тафоҳум) амал накунад, Теҳрон ҳеҷ гуна имтиёз нахоҳад дод.
Ин дар ҳолест, ки нозирони сиёсӣ интишори чунин гузоришҳоро дар остонаи интихобот бахше аз ҷанги равонӣ ва фишорҳои сиёсии ҷараёнҳои тундрави Амрико барои таъсиррасонӣ ба раванди музокирот ва баҷхоҳӣ арзёбӣ мекунанд.
Your Comment