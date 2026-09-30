  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Иддаои «Axios» дар бораи қарори эҳтимолии Амрико алайҳи Эрон пас аз интихобот

30 Сентябр 2026 - 19:08
News ID: 1872191
Source: ABNA
Иддаои «Axios» дар бораи қарори эҳтимолии Амрико алайҳи Эрон пас аз интихобот

Расаонаи амрикоии «Axios» дар гузоришҳои ҳадафманди худ алайҳи Эрон, дар баробари иддаои бунбаст дар музокирот, иддаои эҳтимоли ақдомоти низомии Вашингтон алайҳи Теҳрон пас аз интихоботро кард.

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба «Axios», ин пойгоҳи хабарӣ дар силсилаи гузоришҳо бо равиши таҳдидомез иддао кард, ки Трамп мумкин аст пас аз интихобот фармони амалиёти низомии густарда алайҳи Эронро содир кунад.

Ин расаона инчунин дар иддаое раванди пешрафт дар музокиротро ба чолиш кашид ва иддао кард, ки Вашингтон тавони пазириши дархостҳои тарафи эрониро надорад.

Axios бо истинод ба манобеи огоҳи худ иддао кардааст, ки тими музокиракунандаи эронӣ таъкид кардааст, то замоне ки Амрико ба ӯҳдадориҳои худ (бозгашт ба ёддошти тафоҳум) амал накунад, Теҳрон ҳеҷ гуна имтиёз нахоҳад дод.

Ин дар ҳолест, ки нозирони сиёсӣ интишори чунин гузоришҳоро дар остонаи интихобот бахше аз ҷанги равонӣ ва фишорҳои сиёсии ҷараёнҳои тундрави Амрико барои таъсиррасонӣ ба раванди музокирот ва баҷхоҳӣ арзёбӣ мекунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha