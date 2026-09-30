Муқтадо Садр: Амрико бояд ғиромоти зарарҳои ба Ироқ расонидашударо бипардозад

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба Раша Тудей, Муқтадо Садр, раиси Ҷараёни Садр, имрӯз чоршанбе бо содир кардани баёния хуруҷи нерӯҳои амрикоиро аз Ироқ давраи «истиқлоли Ироқ ва поёни ниҳоии давраи ҳузури Амрико ва эътилофи байналмилалӣ» тавсиф кард.
Садр дар ин баёния аз касоне, ки онҳоро «муқовиматонони пешини аз зумраи муҷоҳидон ва ансор» номид, ташаккур кард ва сипас маҷмӯаи мавқеъҳо ва хостаҳои марбут ба марҳилаи пешро эълон намуд.
Садр дар баёнияи худ хостори инҳилоли фаврии типи «Ал-Явм ал-Мавъуд» ва табдили «Ҷайш ал-Имом» ба муассисаи «Ансор ал-Имом ал-Маҳдӣ» шуд. Ӯ инчунин аз артиши Амрико хостааст, ки барои зарарҳое, ки дар натиҷаи ишғоли арозии Ироқ ворид шудааст, ғиромот бипардозад ва хостори пешниҳоди шикоятҳои ҳуқуқӣ дар ин замина шуд.
Садр ба Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои ҳамсоя нисбат ба «оқибатҳои дахолат ба корҳои дохилии Ироқ» ҳушдор дод ва таъкид кард, ки ин амр метавонад ба қатъи муносибатҳо ва ақдомоти мутақобила, бахусус дар масъалаҳои сиёсӣ ва эътиқодӣ, ва инчунин кашонидани Ироқ ба низоъҳои минтақавӣ оварда расонад.
Ӯ дар хусуси муносибатҳо бо Амрико изҳори умедворӣ кард, ки Вашингтон ба сурати дипломатӣ рафтори мутақобила хоҳад дошт ва аз «такаббур варзидан нисбат ба Ироқ, ҳукумат ва миллати он» худдорӣ хоҳад кард.
Your Comment