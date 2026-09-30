Машваратҳои Сайид Аммор Ҳаким бо Ҳодӣ ал-Омирӣ дар бораи таҳаввулоти минтақа

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба сомонаи иттилоотии Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ, Сайид Аммор Ҳаким, раиси Ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ ва Ҳодӣ ал-Омирӣ, раиси Созмони Бадр вохӯрданд.
Ҳар ду тараф ба муносибати рӯзи ҳокимияти миллӣ (анҷоми рисолати эътилофи байналмилалии мубориза бо ДОИШ) ба якдигар табрик гуфтанд.
Ҳаким бори дигар таъкид кард, ки ин рӯз паёми беҳбуд шудани вазъи Ироқ ва ҳуҷҷати байналмилалӣ дар бораи қобилияти Ироқ барои идора кардани парвандаи амниятӣ бидуни ниёз ба дигарон ва нуқтаи оғози ҳалли густардаи мушкили силоҳи берун аз чаҳорчӯбаи ҳукумат аст.
Вай бар аҳамияти муқобила бо чолишҳо бо ҳамбастагии бештари дохилӣ, бахусус чолиши иқтисодӣ таъкид кард.
Ҳар ду тараф инчунин бар зарурати барқарор кардани субот дар минтақа ва хотима додани ҷанг ва таншҳо таъкид карданд.
Your Comment