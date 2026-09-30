Ал-Ҳусайнӣ: силоҳи муқовимат ҳанӯз дар дасти муборизони мо амонат хоҳад монд

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Ҷаъфар ал-Ҳусайнӣ, сухангӯи муқовимати исломии Ироқ, дар ҷашни хуруҷи нерӯҳои ишғолгари Амрико аз Ироқ гуфт: артиши Амрико дар соли 2011 чорае ҷуз шикаст надошт то Ироқ аввалин пирӯзии худро рақам занад.
Вай таъкид кард: мардони муқовимати исломии Ироқ барои муқобила бо мавҷи такфирӣ, ки наздик буд Бағдод пойтахтро сарнагун кунад, ба по хестанд.
Сухангӯи муқовимати Ироқ афзуд: пас аз содир шудани фатвои марҷаият нақши гурӯҳҳои муқовимат таъмини муваффақияти фатво бо омӯзиши шумораи зиёди довталабон буд.
Вай тасреҳ кард: нерӯҳои Амрико ба баҳонаи мубориза бо терроризм ба Ироқ баргаштанд. Муқовимат муваффақ шуд, ки силоҳи худро барои муқобила бо ишғоли дуюми Ироқ аз ҷониби Амрико рушд диҳад.
Ал-Ҳусайнӣ таъкид кард: ишғолгарони Амрико мавқеъҳои Ҳашди Шаъбиро дар ҷараёни ҷанги дастгирии Ғазза ва таҷовуз ба Эрон ҳадаф қарор доданд.
Сухангӯи муқовимати Ироқ тасреҳ кард: муқовимати Ироқ ҳамон муқовиматест, ки алайҳи ишғолгарон силоҳ ба даст гирифт ва бори вазнинро бар дӯш кашид. Ҳеҷ вақтбандагӣ ё тавофуқе, ки аз ҷониби ҳар тарафи давлатӣ ё сиёсӣ пешниҳод шудааст, ҳатмӣ нест.
Вай афзуд: силоҳи муқовимат ҳанӯз дар дасти муҷоҳидони мо амонат хоҳад монд.
Your Comment