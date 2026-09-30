  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Нетаняҳу: халабони парвози Flydubai қасд дошт ҳавопайморо сарнагун кунад

30 Сентябр 2026 - 19:06
News ID: 1872187
Source: ABNA
Нетаняҳу: халабони парвози Flydubai қасд дошт ҳавопайморо сарнагун кунад

Сарвазири режими сионистӣ иддао кард, ки яке аз халабонҳои парвози Flydubai дар масири Дубай ба Тел-Авив халабони дигарро бо корд захмӣ кардааст ва зоҳиран кӯшиш кардааст ҳавопайморо сарнагун кунад.

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Бенямин Нетаняҳу, сарвазири режими сионистӣ рӯзи чоршанбе иддао кард, ки дар парвози Flydubai аз Дубай ба Тел-Авив як ҳодисаи ҷиддии амниятӣ рух додааст; парвозе, ки ба гуфтаи ӯ қариб ҳамаи мусофирони он исроилӣ буданд.

Нетаняҳу гуфт, ки вақте ҳавопаймо ба Тел-Авив наздик мешуд, яке аз халабонҳо ба халабони дигар ҳамла карда, ӯро бо корд захмӣ кардааст. Ба гуфтаи Нетаняҳу, халабони ҳамлакунанда зоҳиран кӯшиш кардааст системаҳои ҳавопайморо халалдор кунад ва онро сарнагун кунад.

Вай афзуд, ки як мусофири исроилӣ ҳамроҳи яке аз аъзои экипаж ба кабинаи халабон дохил шуда, шахси ҳамлакунандаро маҳкам кардаанд. Ҳавопаймо пас аз тағйири масир дар Арабистони Саудӣ ба саломатӣ фуруд омад ва мақомоти саудӣ ҳоло шахси ҳамлакунандаро тафтиш ва бозпурсӣ мекунанд.

Нетаняҳу инчунин эълон кард, ки мақомоти режими сионистӣ бо Арабистони Саудӣ барои баргардонидани мусофирони ин парвоз дар тамос ҳастанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha