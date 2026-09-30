Ҳайдар ал-Абудӣ: рисолати эътилофи байналмилалӣ дар Ироқ ба анҷом расидааст

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Ҳайдар ал-Абудӣ, сухангӯи ҳукумати Ироқ ба АлҶазира гуфт, ки рисолати эътилофи байналмилалӣ ба анҷом расидааст ва роҳҳои ҳамоҳангии муштарак кушода хоҳанд монд.
Ал-Абудӣ гуфт, ки ниҳодҳои Ироқ барои ба ӯҳда гирифтани масъулияти амниятӣ омодаанд.
Сухангӯи ҳукумати Ироқ қайд кард, ки Ироқ дар ҷустуҷӯи суботи дохилӣ аст ва имрӯз рӯзи ҳокимияти кишвар аст.
Ал-Абудӣ изҳор дошт, ки бо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар бораи парвандаи ҳамгироии онҳо тавофуқ шудааст ва корҳо дар ин самт пеш мераванд.
Вай таъкид кард, ки Ироқ худро аз низоъҳо ва таншҳои ҷорӣ дар минтақа дур нигоҳ медорад.
Сухангӯи ҳукумати Ироқ гуфт, ки кишвари ӯ ба сӯи рушди имконот ва тақвияти тавонмандиҳои мудофиавии худ ҳаракат мекунад.
Вай афзуд, ки ҳукумати Ироқ бо ҳамкории кишварҳои ҳамсоя барои назорат ва таъмини амнияти сарҳадҳои Ироқ талош мекунад.
Ал-Абудӣ таъкид кард, ки Ироқ принсипи ҳамсоягии некро пеш гирифтааст ва бо истифода аз хоки худ ҳамчун нуқтаи оғози ҳар гуна таҷовуз мухолиф аст.
Your Comment