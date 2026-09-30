  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Катаиб Ҳизбуллоҳ: парвозҳои ҷангандаҳои амрикоӣ дар осмони Ироқ идома доранд

30 Сентябр 2026 - 19:05
News ID: 1872184
Source: ABNA
Катаиб Ҳизбуллоҳ: парвозҳои ҷангандаҳои амрикоӣ дар осмони Ироқ идома доранд

Катаиб Ҳизбуллоҳи Ироқ эълом кард, ки парвозҳои ҳавопаймоҳои ҷосусиву ҷангандаҳои амрикоӣ дар осмони Ироқ ҳанӯз идома доранд.

Тибқи гузориши хабарии АБНА бо истинод ба Ас-Сумория, Катаиб Ҳизбуллоҳи Ироқ имрӯз чоршанбе эълом кард, ки парвозҳои ҳавопаймоҳои ҷосусиву ҷангандаҳои амрикоӣ дар осмони Ироқ ҳанӯз идома доранд ва шуъбаи иттилоотии Катаиб Ҳизбуллоҳ ин ҳузурро сабт кардааст.

Дар баёнияи Катаиб Ҳизбуллоҳи Ироқ омадааст: Он дар бораи идомаи ҳузури нерӯҳои амрикоӣ дар Ироқ то 30 октябр ҳуҷҷатҳо дорад, ки тафсилоти онҳо баъдтар эълон хоҳад шуд.

Ин дар ҳолест, ки Ҳайдар ал-Абудӣ, сухангӯи ҳукумати Ироқ ба АлҶазира гуфт, ки рисолати эътилофи байналмилалӣ ба анҷом расидааст ва роҳҳои ҳамоҳангии муштарак кушода хоҳанд монд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha