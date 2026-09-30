Огоҳии Моҳсен Ризаӣ ба Аморати Муттаҳидаи Арабӣ: Мизбонии қотили Ғазза оқибатҳои мусбӣ надорад

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Моҳсен Ризаӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ҳамон тавре ки мизбонии пойгоҳҳои низомии Амрико ба шумо амният наовард, мизбонии «қотили Ғазза» низ оқибатҳои мусбӣ надорад. Аз ҷанги охирин дарс гиред, аз оғози ҷанг даст кашед ва аз пешниҳоди даъвоҳои беасос дар бораи ҷазираҳои эронӣ худдорӣ кунед.
30 Сентябр 2026 - 19:04
News ID: 1872183
Source: ABNA
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ бо огоҳӣ ба Аморати Муттаҳидаи Арабӣ гуфт: Мизбонии қотили Ғазза оқибатҳои мусбӣ надорад.
Your Comment