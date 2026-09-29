Арақчӣ: Ҷавоби тарафи амрикоӣ ба мо интиқол дода мешавад

Ба гузориши хабаргузории Абна, «Сайид Аббос Арақчӣ», вазири корҳои хориҷии кишвари мо, рӯзи душанбе ба вақти маҳаллӣ дар ҷамъи хабарнигорони эронӣ дар бораи вохӯрии охирини худ бо миёнарави қатарӣ ва яке аз ҳадафҳои сафар ба Ню-Йорк барои иштирок дар ҳаштоду якумин иҷлосияи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Ҳадафи дигаре, ки мо (дар сафар ба Ню-Йорк) пайгирӣ кардем ва ҳадафи хеле муҳим буд, ин буд, ки мавқеи кишварро дар соҳаи ҷанг ва ба таври хос дар бораи Тангаи Ҳурмуз ба ҷаҳониён бирасонем. Шартҳое вуҷуд доранд ва аз ҷониби Роҳбари Муаззам таъкид шудаанд ва ин шартҳо бояд иҷро шаванд то Тангаи Ҳурмуз кушода шавад.
Вазири корҳои хориҷӣ таъкид кард: Вазифаи мо ин буд, ки ин шартҳоро ҳам ба тарафи амрикоӣ бирасонем ва ҳам ба ҳамаи кишварҳои дигар, то ҷомеаи байналмилалӣ огоҳ бошад, ки Эрон дар ин бора нақша дорад, шартҳои он комилан одилона ва мантиқӣ ҳастанд ва агар амрикоиҳо даъво доранд, ки дар пайи созиш ё роҳи ҳалли осоштаомез ҳастанд, мо ин роҳи ҳалро пешниҳод кардем.
Арақчӣ таъкид кард: Ҳоло дар ҳақиқат ба ҳама равшан шудааст, ки Эрон сарфи назар аз ҳамаи зулмҳое, ки ба он шуд ва ҷангҳое, ки ба он таҳмил шуданд, дар арсаи дипломатия ҳарф, мантиқ ва роҳи ҳал дорад ва ҳамон тавре ки барои ҷанг омода аст, барои дипломатия низ омода аст ва фикр мекунам ин хеле ҷойгоҳи моро баланд бардошт ва нигоҳи кишварҳоро ба мо тағйир дод ва нишон дод, ки ин Эрон нест, ки ҷангталабӣ мекунад, балки Амрикост.
Вазири корҳои хориҷӣ идома дод: Эрон пайваста ҳам барои ҷанг омода аст ва ҳам ба амалҳои онҳо аз ҷиҳати низомӣ ҷавоб медиҳад ва ҳам дар арсаи дипломатия ҳарф барои гуфтан дорад ва роҳ кушоя мекунад ва барои худаш мантиқ дорад.
Арақчӣ гуфт: Нақшаи мо, ки бо нақшаи ҳафтмодда машҳур шуд, тавассути воситаи қатарӣ ба амрикоиҳо интиқол дода шуд; сарфи назар аз ҳарфҳое, ки раиси ҷумҳури Амрико зад, вале ман гуфтам, ки мо мунтазири ҷавоби расмии Амрико тавассути воситаҳо ҳастем.
Вазири корҳои хориҷӣ афзуд: Имрӯз (душанбе) яке аз воситаҳои қатарӣ вохӯрии дубора бо мо дошт, баҳсҳое анҷом додем. Дар бораи идеяҳо сӯҳбат кард ва ин ки чӣ гуна метавон барои таҳқиқи шартҳои Эрон роҳ кушод ва чӣ гуна ин шартҳоро таҳқиқ кард.
Арақчӣ таъкид кард: Онҳо идеяҳое доштанд ва мо баҳсе доштем, ки боз ба тарафи амрикоӣ ҳам пешниҳод хоҳанд кард ва баъд ҷавоби ниҳоии тарафи амрикоӣ пас аз он ба мо интиқол дода мешавад, ки умедворам то фардо (сешанбе) ин кор анҷом шавад.
Your Comment