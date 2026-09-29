Исроил Ҳаём: Терорҳои Исроил занҷираи фармондеҳии Ҳамосро нест накарданд

Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи сионистии Исроил Ҳаём дар гузорише ҳангоми изҳори нигаронӣ нисбат ба суръати баланди барқарорсозии сохторҳои Ҳамос навишт, ки амалиётҳои низомӣ ва терорҳое, ки режими сионистӣ алайҳи роҳбарони ин ҳаракат анҷом дод, натавонистанд занҷираи фармондеҳии онро ба шакле нест кунанд, ки монеи барқарорсозии тавонмандиҳои он шавад.
Ба навиштаи ин гузориш, Ҳамос бо таъйини муовинон ва ҷонишинҳо барои фармондеҳони худ, имкони идомаи фаъолияти сохторҳои низомӣ ва ташкилотии худро фароҳам кардааст ва дар айни ҳол, оташбас ва фишорҳои байналмилалӣ низ тавони режими сионистиро барои оғози амалиёти низомии густурдаи дигар дар навори Ғазза маҳдуд кардааст.
Исроил Ҳаём меафзояд, ки сарфи назар аз терори бахши бузурги роҳбарон ва фармондеҳони қадимии Ҳамос, аз ҷумла Муҳаммад Зиф, Муҳаммад Синвор, Марвон Исо ва шумори дигар, наслҳои нави фармондеҳон дар ин ҳаракат зуҳур кардаанд, ки дар тӯли солҳои ҷанг таҷриба пайдо кардаанд.
Ба навиштаи ин рӯзнома, шумори фармондеҳони тибҳо ва гардонҳои Ҳамос дар шимоли навори Ғазза низ ҳанӯз ҳузур доранд ва ин ҳаракат тавонистааст бахше аз зиёии худро барои идораи амалиёт ва фаъол нигоҳ доштани сохторҳои мухталифи худ ҳифз кунад.
Ин таҳлил инчунин таъкид кард, ки муваффақияти Ҳамос дар барқарорсозии бахше аз тавони низомӣ ва идории худ, сарфи назар аз хисоротҳои густурдае, ки ба он расидааст, бори дигар зарурати ташкили кумитаи таҳқиқ дар режими сионистиро дар бораи нокомиҳои 7 октябр ва инчунин натоиҷи даврҳои пешини ҷанг ба миён овардааст.
Бар асоси ин гузориш, таҷрибаҳои гузашта нишон додаанд, ки терори фармондеҳон ва нест кардани бахше аз тавонмандиҳои гурӯҳҳои фаластинӣ ҳатман монеи таъйини ҷонишинҳо ва барқарорсозии сохторҳои онҳо нашудааст ва дар бисёр мавридҳо, таъсири ин ҳамлаҳо маҳдуд ва муваққатӣ будааст.
Your Comment