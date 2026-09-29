Ироқ: Барқарор кардани парвозҳои эронӣ ба Наҷаф якмоҳа аст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории расмии Ироқ, ҳавопаймоии Ироқ шаби гузашта аз сар гирифтани парвозҳои худ ба фурудгоҳҳои Эрон тавассути фурудгоҳи Наҷафро расонаӣ кард. Пештар як манбаи огоҳ эълон карда буд, ки ҳукумати Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар ҳоли баррасӣ кардани додани маъофияти маҳдуд аз барномаи таҳримҳои татбиқшуда алайҳи Эрон аст, то имкони анҷоми парвоз барои мусулмонони шиа барои зиёратҳои динӣ байни Эрон ва Ироқ фароҳам шавад.
Ин манбаъ, ки дар ин музокирот иштирок дорад, ишора кард, ки ин маъофият аз ҷониби Вазорати хазинаи Амрико ба ҳавопаймоии Ироқ иҷозат медиҳад, ки ба муддати як моҳ парвозҳоро аз шаҳри Наҷаф ва ба шаҳри Наҷаф анҷом диҳад, бо эҳтимоли он ки дар оянда маъофияти тӯлонӣ тасвиб шавад.
Пештар, Ёсир Абдуззаҳро Ҳаҷҷоҷ, сафири Ироқ дар Эрон, гуфта буд, ки фурудгоҳи Наҷаф, чанд рӯз пас аз эълони басташавии он ба сабаби таҳримҳои шадиди Амрико алайҳи Теҳрон, дар давоми 24 соат дарҳои худро ба рӯи парвозҳои эронӣ боз хоҳад кард.
Хабаргузории расмии Ироқ (ВАА) ба нақл аз сафир навишт, ки ҳукумати Ироқ ва махсусан ҷаноби Алӣ аз-Зайдӣ нахуствазир, дар ҳоли анҷом додани кӯшишҳои муттасил барои аз сар гирифтани парвозҳои ҳавоӣ байни ду кишвари ҳамсоя, Ироқ ва Эрон, аст.
Вай афзуд, ки ҳеҷ қароре аз ҷониби ҳукумат барои қатъи парвозҳо бо Эрон қабул нашудааст, балки ширкатҳои хидматрасонии заминии хориҷӣ ба сабаби тарс аз таҳримҳои Амрико, аз пешниҳоди хидматрасонии худ худдорӣ кардаанд.
Татбиқи таҳримҳои нави Амрико алайҳи 27 ширкати ҳавопаймоии эронӣ ва татбиқи маҳдудият бар парвозҳои Эрон ба баъзе кишварҳо, раванди қатъ ва ихтилол дар парвозҳои хориҷии Эронро дар рӯзҳои охир ба вуҷуд овардааст. Ин масъала бахусус дар парвозҳои Эрон ба кишварҳои ҳамсоя ва минтақа бештар зоҳир шудааст.
Your Comment