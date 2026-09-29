  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Огоҳии расонаи амрикоӣ дар бораи афзоиши бесобиқаи нархи сӯзишворӣ дар Аврупо

29 Сентябр 2026 - 12:53
News ID: 1871572
Source: ABNA
Огоҳии расонаи амрикоӣ дар бораи афзоиши бесобиқаи нархи сӯзишворӣ дар Аврупо

Як расонаи амрикоӣ навишт, ки манъи содироти газойли Амрико боиси ҷаҳиши бесобиқаи нархи сӯзишворӣ дар Аврупо хоҳад шуд.

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи телевизионии CNBC гузориш дод, ки манъи эҳтимолии содироти газойл аз Амрико метавонад боиси афзоиши бесобиқаи нархи ин сӯзишворӣ дар Аврупо шавад, зеро дар моҳҳои охир тақрибан нисфи воридоти газойли Аврупо аз Амрико таъмин шудааст.

Бар асоси ин гузориш, тоҷирони нафт дар Аврупо дар бораи иҷрои чунин маҳдудият аз ҷониби Амрико шубҳа доранд ва коршиносон низ таъкид кардаанд, ки ҳанӯз қароре дар ин замина қабул нашудааст.

Ҷанги Украина дар канори таҷовузи низомии Амрико ва режими сионистӣ ба хоки Эрон боиси камбуди ва гароншавии сӯзишворӣ дар саросари ҷаҳон аз ҷумла Аврупо шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha