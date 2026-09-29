Иддаои Тел-Авив дар бораи терори яке аз фармондеҳони гардонҳои Қассом

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз РТ, Бенёмин Нетанёҳу нахуствазир ва Исроил Катс вазири ҷанги режими сионистӣ дар баёнияи муштарак иддао карданд, ки Иззуддин ал-Бик фармондеҳи типи шимоли навори Ғазза вобаста ба гардонҳои Қассом ба шаҳодат расидааст.
Дар ин баёния омадааст, ки низомиёни сионист дасти терори ин фармондеҳи фаластиниро задаанд.
Ал-Бик фармондеҳии типи шимолии навори Ғаззаро дар ҷараёни ҷанг баъд аз шаҳодати Аҳмад ал-Ғандур ба дасти режими сионистӣ дар соли 2023 ба уҳда гирифт. Манобеи фаластинӣ низ эълон карданд, ки шаҳодати ал-Бик баъд аз ҳамла ба як хонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи ан-Наср воқеъ дар ғарби шаҳри Ғазза сурат гирифтааст.
Сарфи назар аз оташбаси иддаоӣ дар навори Ғазза таҷовузот, терорҳо ва ҷиноятҳои режими сионистӣ алайҳи сокинони ин борика ҳанӯз идома дорад.
Ҳафтаи пеш низ режими сионистӣ иддао карда буд, ки Муҳаммад Абуалвон роҳбари умури молиявии ҳаракати Ҳамос дар навори Ғаззаро терор кардааст.
Your Comment