Огоҳии Кореяи Шимолӣ ба Амрико дар бораи сохти киштии зериобии ҳастаӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Вазорати корҳои хориҷии Кореяи Шимолӣ эълон кард, ки розӣ шудани Амрико ба сохти аввалин киштии зериобии ҳастаӣ дар Кореяи Ҷанубӣ як таҳаввули хатарнок ба шумор меравад, ки ба ноустувории сиёсӣ ва низомӣ дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором доман мезанад.
Ин вазорат таъкид кард, ки розӣ шудани Амрико як нишонаи дигари густариши фанноварии ҳастаӣ аз ҷониби ин кишвар тавассути созишномаи АУКУС ба шумор меравад ва Амрико сиёсати мусаллаҳсозии ҳастаии ифротиро пайгирӣ мекунад, ки ба фурӯпошии низоми ҳастаии байналмилалӣ овардааст.
Кореяи Ҷанубӣ талош дорад аз киштии зериобии худ дар миёнаи солҳои 2030 дар чорчӯбаи барномаҳои ин кишвар барои рӯёрӯӣ бо Кореяи Шимолӣ рунамоӣ кунад.
Созиш бар сари сохти киштии зериобии ҳастаии Кореяи Ҷанубӣ бо Амрико дар чорчӯбаи созишномаи тиҷоратии имзошуда байни ду тараф дар тӯли соли гузашта ба даст омадааст.
Your Comment