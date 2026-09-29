Раисиҷумҳури пешини Фаронса: Аврупо бо буҳрони вуҷудӣ рӯбарӯ аст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз РИА Новости, «Франсуа Олланд» раисиҷумҳури пешини Фаронса дар гуфтугӯ бо рӯзномаи итолиёии «La Repubblica», бо ишора ба вазъи кунунии Аврупо ва интихоботи раисиҷумҳурии пешрӯи ин кишвар гуфт, ки ин қитъа бо буҳрони вуҷудӣ рӯбарӯ аст.
Вай инчунин ҳушдор дод, ки Аврупо дар ҷаҳони таҳдидомезтар ва хатарноктар қарор гирифтааст ва интихоботи Фаронса барои ояндаи ҳамгироии Аврупо ва тавозуни қудрат дар ҷаҳон тақдирсоз хоҳад буд.
Раисиҷумҳури пешини Фаронса гуфт: «Фаронсаи соли 2027 шабоҳати андак ба Фаронсае дорад, ки ман идора мекардам. Мо бо ҷаҳони таҳдидомезтар, хатарноктар ва хушунатбортар рӯбарӯ ҳастем ва қитъаи Аврупо ба ҳадафе барои қудратҳое чун Амрико, Чин ва Русия табдил ёфтааст. Аврупо бо буҳрони вуҷудӣ рӯбарӯ аст.»
Ин сиёсатмадори фаронсавӣ гуфт, ки эҳтимол дар соли 2027 барои раисиҷумҳурӣ номзад шавад, аммо танҳо дар сурате ки эҳсос кунад, ки имкони воқеии пирӯзӣ дорад.
Олланд 72 сол дорад ва аз соли 2012 то 2017 раисиҷумҳури Фаронса буд. Интихоботи раисиҷумҳурии ин кишвар дар баҳори соли 2027 баргузор хоҳад шуд.
Your Comment