Ба гузориши хабаргузории Меҳр ба нақл аз РИА Новости, «Кирилл Дмитриев» намояндаи махсуси раисиҷумҳури Русия дар умури сармоягузорӣ ва ҳамкории иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ гуфт, ки буҳрон дар бозори сӯзишвории дизел дар Англия натиҷаи мустақими сиёсатҳои ҷангталабонаест, ки аз ҷониби бюрократҳои англисӣ пайгирӣ мешавад.
Вай дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Буҳрони газойл дар Англия натиҷаи мустақими сиёсати ҷангталабонаи бюрократҳои англисӣ аст. Онҳо дӯст медоранд ба ҳар ду пои худ тир холӣ кунанд ва тамаддуни Ғарбро нест кунанд.»
Изҳороти Дмитриев пас аз он баён шуд, ки нархи газойл дар Англия ба рекорди нави таърихӣ расид. Ширкати хидматрасонии автомобилии «RAC» эълон кардааст, ки нархи миёнаи газойл дар ин кишвар ба 199.18 пенс барои ҳар литр расидааст.
Бар асоси гузоришҳои охирин, афзоиши нархи сӯзишворӣ дар Англия бо ихтилолоти ҷаҳонӣ дар таъмини энергия, таҳаввулоти Шарқи Наздик ва коҳиши иқтидори коркарди нафти ин кишвар марбут дониста шудааст. Рейтерз низ гузориш додааст, ки нархи газойл дар Англия таҳти таъсири буҳрони энергетикие, ки аз таҷовуз ба хоки Эрон ба вуҷуд омадааст, ба рекорди нав расидааст.
Your Comment