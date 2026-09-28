  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Маскав: Густариши шаҳраксозиро дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин маҳкум мекунем

28 Сентябр 2026 - 21:46
News ID: 1871279
Source: ABNA
Маскав: Густариши шаҳраксозиро дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин маҳкум мекунем

Намояндаи Русия дар Шӯрои Амният дар нишасти ин ниҳоди байналмилалӣ дар бораи режими сионистӣ эълом кард: Маскав густариши шаҳракҳои Исроилро дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин маҳкум мекунад.

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, намояндаи Русия дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар нишасти ин ниҳоди байналмилалӣ дар бораи режими сионистӣ эълом кард: Мо густариши шаҳракҳои Исроилро дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин маҳкум мекунем.

Вай сипас дар идома афзуд: Сабаби мавқеи Маскав дар ин бора ин аст, ки ин иқдом монеи таҳаққуқи роҳҳалли ташкили ду давлат мешавад.

Намояндаи Маскав дар Шӯрои Амният дар идома афзуд: Ҳеҷ ҷойгузине барои роҳҳалли ташкили ду давлат барои расидан ба сулҳи одилона ва фарогир дар тамоми Шарқи Миёна (Осиёи Ғарбӣ) вуҷуд надорад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha