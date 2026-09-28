Поксозии қавмии шаҳракнишинони террорист дар Каронаи Ғарбиро маҳкум мекунем

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Эдвард Милибанд, вазири умури хориҷии Англия имрӯз душанбе дар танҳо лафзӣ ба ваҳшонияти шаҳракнишинони сионист дар заминҳои фаластиниён эълом кард: Мо поксозии қавмиро, ки аз ҷониби шаҳракнишинони террорист дар Каронаи Ғарбӣ сурат мегирад, маҳкум мекунем.
Вазири умури хориҷии Англия сипас афзуд: Мо воридоти мол аз шаҳракҳои ғайриқонунии Исроилро манъ хоҳем кард. Танҳо роҳи расидан ба сулҳ, роҳҳалли ташкили ду давлат аст ва талошҳо барои заиф кардани он ба натиҷа нахоҳад расид. Ранҷу оломоти мардум дар Ғазза ва Каронаи Ғарбӣ, лаккае бар виҷдони ҷаҳониён аст.
Your Comment