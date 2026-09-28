Таъкиди Олмон бар ҳимоят аз Додгоҳи Ҷиноии Байналмилалӣ дар баробари фишори Амрико

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Анатулӣ, Юҳан Вадфул, вазири умури хориҷии Олмон гуфт, ки ин кишвар ҳамроҳ бо шарикони байналмилалии худ аз Додгоҳи Ҷиноии Байналмилалӣ ҳимоят хоҳад кард, то ин ниҳод ҳанӯз ҳам битавонад вазифаҳои худро иҷро кунад.
Вай бо ишора ба афзоиши фишорҳо алайҳи ниҳодҳои байналмилалӣ таъкид кард, ки ҳимоят аз Додгоҳ барои Олмон танҳо як мавзӯи сиёсати хориҷӣ нест, балки бахше аз масъулияти таърихии ин кишвар аст.
Амрико салоҳияти Додгоҳи Ҷиноии Байналмилалиро ба расмият намешиносад ва дар солҳои ахир таҳримҳоеро алайҳи ин ниҳод ва мақомоти он татбиқ кардааст. Доналд Трамп низ ҳафтаи гузашта дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид аз кишварҳои узв хоست аз Додгоҳ берун шаванд.
Your Comment