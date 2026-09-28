Амрико: Мо бо ҳамроҳ кардани Каронаи Ғарбӣ аз ҷониби Исроил мухолифем!

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, муовини намояндаи Амрико дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар нишасти ин ниҳоди байналмилалӣ дар бораи режими сионистӣ бо пешниҳоди даъвоҳои ваҳмии худ, бо дахолати ошкор дар умури дохилии фаластиниён иддао кард: Халъи силоҳи Ҳамос ҳаётӣ аст ва ин гурӯҳ набояд ҳеҷ нақше дар идораи Ғазза дошта бошад!
Муовини намояндаи Амрико дар Шӯрои Амният дар واکنشی танҳо лафзӣ ба ваҳшонияти сионистҳо дар заминҳои фаластиниён эълом кард: Мо аз Созмони Милали Муттаҳид мехоҳем то аз фаъолиятҳои «Шӯрои сулҳ» ва «Кумитаи миллии идораи Ғазза» ҳимоят кунад. Иёлоти Муттаҳида бо ҳамроҳ кардани Каронаи Ғарбӣ аз ҷониби Исроил мухолиф аст.
Вай иддао кард, ки ҳамаи аъзои Созмони Милали Муттаҳид бояд бо Исроил барои халъи силоҳи Ҳамос ҳамкорӣ кунанд!
Your Comment