Ан-Нуҷабо: Ҳеҷ фурудгоҳе дар Ироқ набояд ба рӯи Эрон баста шавад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз пойгоҳи иттилорасонии Ан-Нуҷабои Ироқ, «Нозим ас-Саидӣ» Раиси шӯрои иҷроияи ҷунбиши Нуҷабои Ироқ, дар маросими солгарди шаҳодати Дабири Кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон гуфт: Дар минтақа манозиаи идеологӣ ва геополитикии мураккабе ҷараён дорад, ки ҳадафи душман аз он фурӯпошии меҳвари муқовимат ва таҳмили низоми нави ҷаҳонӣ бо тавассути қудрат аст.
Вай афзуд: Истодагарии муҷоҳидони мусалмон дар меҳвари муқовимат бо пешвоии Эрон, муҳимтарин омил дар ноком гузоштани лоиҳаҳои ҳокимиятҷӯёна аст. Ба гувоҳии таърих, ҳар кас силоҳи худро замин гузошта, хоинона рафтор шудааст. Амрико ва режими сионистӣ ҳеҷ кафолате пешниҳод намекунанд ва танҳо забони зӯрро мефаҳманд.
Ӯ гуфт: Амрико ба баҳонаи амнияти миллӣ ҳаққи мустақар кардани пойгоҳро дар саросари ҷаҳон барои худ қоил аст; аммо аз шиаҳои Ироқ хоста мешавад дар баробари душмани таҷовузгар ва зӯровар аз силоҳ ва амнияти худ даст кашанд!
Вай афзуд: Баёнияҳои маҳкумият ва изҳори нафрат кофӣ нест ва иктифо ба мухолифати расонаӣ, китф холӣ кардани ошкор аз масъулиятҳои ахлоқӣ ва сиёсӣ аст.
Ӯ таъкид кард: Мо хостори баргузории нишасти фавқулодда ва фаврии парлумон ҳастем то ҷилави иштироки Ироқ дар таҳрими золимонаи Эронро бигиранд. Кишвар бояд аз ҳузури Амрико поксозӣ ва дороиҳои Ироқ озод шавад. Агар парлумон таъхил кунад, талаби мо таълиқи узвияти намояндагони фраксияҳои мухолиф ва таваққуфи фаъолияти вазирони онҳо дар ҳукумат аст.
Ӯ тасреҳ кард: Ҳамаи фурудгоҳҳои Ироқ бояд ба рӯи парвозҳои Эрон кушода бошанд ва мутақобилан, аз ширкатҳои бритониёӣ поксозӣ шаванд ва таъмини амният ва нигаҳдории онҳо ба таври комил ба ширкатҳои дохилӣ вогузор шавад.
Ас-Саидӣ гуфт: Нақшаи душман барои ҷуброни шикастҳои майдонӣ, кашондани ниҳодҳои амниятӣ ба рӯёрӯӣ бо муқовимат ва шуълавар кардани фитнаи тоифаӣ аст. Таслимталабон ба баҳонаи воқеиятгароии сиёсӣ, нуфуз ва созишкориро тавҷеҳ мекунанд; аммо мавқеи асосии мо, ёрии мазлумон аст.
Ӯ баён кард: Таъкид мекунем, ки муқовимат ҳанӯз пойбарҷост ва Ҳашд низ боқӣ хоҳад монд. Талошҳои шаҳидони муҷоҳидон, танҳо кафолати ҳокимият ва суботи Ироқ аст.
Your Comment