Галибоф: Муносибатҳои Эрон ва Чин намунаи ҳамкории ду тамаддуни бузурги Осиё аст

Ба гузориши хабарии Абна, Муҳаммадбоқир Галибоф, Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ва Намояндаи махсуси Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба умури Чин дар ёддоште навишт: «Муносибатҳои Эрон ва Чин, ҳамчун ду кишвари дорои пешинаи тамаддунии чандинҳазорсола, ҳамеша бар пояи эҳтироми мутақобил, ҳамкории созанда ва шинохти амиқи байни миллатҳо устувор будааст. Пайвандҳои таърихӣ байни ду тамаддуни бузурги Осиё, ки дар масири таърихии Роҳи Абрешим шакл гирифтааст, на танҳо арсаи мубодилоти иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, балки бистаре барои табодули андеша, дониш, фарҳанг ва таҷрибаҳои тамаддунӣ будааст. Имрӯз ин мероси муштарак сармояи арзишманд барои амиқтар кардани муносибатҳои байни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Халқии Чин дар асри нав ҳисобида мешавад.
Ҷумҳурии Исломии Эрон дастовардҳои бузурги Ҷумҳурии Халқии Чинро дар арсаҳои рушди иқтисодӣ, илмӣ, технологӣ ва иҷтимоӣ арҷ мегузорад. Таҷрибаи муваффақи Чин дар масири рушди миллӣ, барномарезии дарозмуддат ва арتقои ҷойгоҳи ин кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ нишондиҳандаи аҳамияти нақши ниҳодҳои қонунгузорӣ дар эҷоди муҳити ҳуқуқӣ ва ниҳодии муносиб барои пешрафт ва рушди устувор аст. Дар шароити кунунии низоми байналмилал, ки ҷаҳон бо чолишҳои мураккаб ва тағйироти сареъ рӯбарӯ аст, ҳамкорӣ байни тамаддунҳои бузург ва Ҷануби ҷаҳон аҳамияти махсус пайдо кардааст. Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Халқии Чин метавонанд аз зарфияти ниҳодҳои қонунгузории худ барои ҳимоят аз чандҷонибагарӣ, адолат дар муносибатҳои байналмилалӣ, эҳтиром ба гуногунии фарҳангӣ ва тақвияти ҳамкорӣ байни кишварҳои мустақил баҳра гиранд.»
Your Comment