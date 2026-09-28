Қувваҳои мусаллаҳи Эрон ва размандагони муқовимат ба ҳар таҳдид посухи харобиовар медиҳанд

Ба гузориши хабарии Абна, Сарлашкар Абдурраҳим Абдуллоҳӣ, Раиси Ситоди Кулли Қувваҳои Мусаллаҳ ва Фармондеҳи Қароргоҳи Марказии Ҳазрати Хотамуланбиё (с) дар паёме ба муносибати дуюмин солгарди шаҳодати Сайид Ҳасан Насруллоҳ, Дабири Кулли пешини Ҳизбуллоҳи Лубнон, бо ишора ба талоши душмани сионистӣ-амрикой барои заиф кардани ҷабҳаи муқовимат, изҳор кард: Душман гумон кард бо ҳазфи ҷисмонии Сайиди муқовимат, сутуни хаймаи муқовимат фурӯ мерезад, аммо ҳисобҳои душман бори дигар ба шикаст анҷомид.
Вай афзуд: Ҷабҳаи муқовимат на танҳо заиф нашудааст, балки ба ягонагии стратегии ошкор ва пинҳонӣ расидааст.
Сарлашкар Абдуллоҳӣ бо таъкид бар идомаи роҳи шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ хотирнишон кард: Роҳи он шаҳид дар Лубнон, Фаластин, Яман ва Ироқ ва дуртарин нуқтаҳои ҷуғрофиёи муқовимат ва ҳақхоҳӣ бо устуворӣ идома дорад.
Раиси Ситоди Кулли Қувваҳои Мусаллаҳ дар идома тасреҳ кард: Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар канори муҷоҳидон ва размандагони муқовимати исломӣ бо омодагии комил барои посухи қатъӣ ва харобиовар ба ҳар таҳдид алайҳи уммати исломӣ истодаанд.
Your Comment