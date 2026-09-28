Мохбер: Шаҳид Насруллоҳ муқовиматро ба сохтори решадор ва устувор табдил дод

Ба гузориши хабарии Абна, Муҳаммад Мохбер, мушовир ва ёвари Раҳбари Инқилоб, дар гуфтугӯ бо пойгоҳи хабарии ал-Аҳд-и Лубнон ва ҳамзамон бо дуюмин солгарди шаҳодати Сайид Ҳасан Насруллоҳ ва Сайид Ҳошим Сафиддин изҳор дошт: Имрӯз бо гузашти ду сол аз шаҳодати Сайид Ҳасан Насруллоҳ, беш аз пеш метавон андозаҳои шахсият ва нақши таърихии ин муҷоҳиди бузургро дар шаклгирӣ ва иқтидори муқовимат мушоҳида кард.
Вай афзуд: Шаҳид Насруллоҳ намоди муқовимат ва муҷоҳидат буд, ки солҳои умри худро барои дифоъ аз миллати Лубнон, ҳимоят аз мардуми Лубнон ва Фаластин ва муқобила бо таҷовуз ва ишғолгарӣ сарф кард.
Мушовир ва ёвари Раҳбари Муаззами Инқилоби Исломӣ идома дод: Сайид Ҳасан Насруллоҳ танҳо як шахсият ё роҳбари сиёсӣ набуд; ӯ дар тӯли даҳсолаҳо муҷоҳидат ба яке аз намодҳои ҷараёни муқовимат дар минтақа ва ҷаҳон табдил ёфт ва тавонист наслеро тарбият кунад, ки ҳатто пас аз шаҳодати фармондеҳони худ, роҳи муқовиматро идома медиҳад.
Мохбер бо ишора ба таҳаввулоти ду соли гузашта тасреҳ кард: Душман тасаввур мекард бо ба шаҳодат расондани Сайид Ҳасан Насруллоҳ ва дигар фармондеҳони Ҳизбуллоҳ метавонад муқовиматро заиф кунад, аммо он чи дар ин муддат мушоҳида шуд, нишон дод, ки муқовимат ба шахсон маҳдуд нест ва решаҳои он дар байни мардум ва нерӯҳои мӯъмин ба ин роҳ шакл гирифтааст.
Вай гуфт: Яке аз бузургтарин меросҳои шаҳид Насруллоҳ ҳамин буд, ки муқовиматро ба сохтори решадор табдил дод; сохторе, ки бо шаҳодати фармондеҳонаш таваққуф намекунад ва қодир аст роҳи худро дар шароити душвор идома диҳад.
Your Comment