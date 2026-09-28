  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Омодагии беш аз 30 миллион эронӣ ба ҷанги майдонӣ барои баланд бардоштани номи Эрон

28 Сентябр 2026 - 21:31
News ID: 1871268
Source: ABNA
Омодагии беш аз 30 миллион эронӣ ба ҷанги майдонӣ барои баланд бардоштани номи Эрон

Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ, бо ишора ба тарси душманон аз ҳафт моҳи ҳузури мардум дар майдон, омодагии беш аз 30 миллион «ҷонфидо»-ро сабаби эҷоди майдони ҷангӣ донистанд, ки мӯҷиби эътилои номи Эрон ва нанги душманон аст.

Ба гузориши хабарии Абна, Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Мӯҷтабо Ҳусайнӣ Хоманаӣ, Раҳбари Муаззами Инқилоб ва Фармондеҳи Кулли Қувваҳо, дар паёме ба муносибати солгарди рӯзҳои оғози ҷанги таҳмилии аввал ва Айёми Аллоҳи дифои ҳаштсола ва мондагори миллати Эрон, бо ишора ба талоши ҳокимиятгарон барои баргардонидани Эрон ба давраи ақибмондагӣ ва «заллу хорӣ» ва вобастагӣ ва бадномӣ тавассути таҳмили ҷанг дар даҳсолаи аввали инқилоб, таъкид карданд: Бархилофи талошҳои густурда, низоми исломӣ чун қақнус қавӣтар ва пурқувваттар аз пеш, бо садои раҳотар ва парвози баландтар бархест ва ин хислати мустамирри ин низом дар ҳодисаҳои душмансохтаи баъдӣ шуд ва ҳоло он қақнус дар асари фишорҳои душман ва бахусус ду ҷанги таҳмилии ахир, он қадар бузург шудааст, ки сояи парвозаш бар сарзаминҳои душман ҳам афтодааст.

Раҳбари Инқилоби Исломӣ инчунин бо гиромӣдошти дуюмин солгарди шаҳодати Амири қаҳрамони араб ва намоди бузурги ҷабҳаи муқовимат Ҷаноби Сайид Ҳасан Насруллоҳ ва таҷлили муқовимат ва муҷоҳидати ошуроии Ҷаноби Шайх Наим Қосим, Дабири Кулл ва размандагони Ҳизбуллоҳи Лубнон, хотирнишон карданд: Ин рӯзҳои Лубнон рӯзҳои барҷаста ва пурфахр барои ҳамаи муҷоҳидони муқовимат ва рӯзҳои залолатовар ва ниҳоятан сарафкандакунанда барои он касонест, ки дар муқобили душмани сионист чашми умед ба ваъдаҳои дурӯғини ҳокимиятгарон ва бадхоҳони худ духтаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha