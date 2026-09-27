  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Дар бораи бесилоҳсозӣ гуфтан мумкин нест ва арсеналҳои режими сионистиро дидан мумкин нест

27 Сентябр 2026 - 12:29
News ID: 1870645
Source: ABNA
Дар бораи бесилоҳсозӣ гуфтан мумкин нест ва арсеналҳои режими сионистиро дидан мумкин нест

Муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ гуфт: Дар Рӯзи нест кардани пурраи силоҳҳои ядроӣ, як савол дар пеши ҷаҳон қарор дорад ва он ин аст: чӣ гуна метавон дар бораи бесилоҳсозӣ гуфт, аммо арсенали ядроии режими сионистиро нодида гирифт?

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Дар Рӯзи байналмилалии нест кардани пурраи силоҳҳои ядроӣ, як саволи равшан дар пеши ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад ва он ин аст: чӣ гуна метавон дар бораи бесилоҳсозӣ сухан гуфт, аммо арсенали ядроии режими сионистиро нодида гирифт?!

Вай афзуд: Бесилоҳсозӣ, сулҳ ва амнияти ҷаҳонӣ бо стандартҳои дугона ва масуният барои як режими мушаххас ба даст намеоянд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha