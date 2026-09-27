Дар бораи бесилоҳсозӣ гуфтан мумкин нест ва арсеналҳои режими сионистиро дидан мумкин нест

Тибқи гузориши хабарии АБНА, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Дар Рӯзи байналмилалии нест кардани пурраи силоҳҳои ядроӣ, як саволи равшан дар пеши ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад ва он ин аст: чӣ гуна метавон дар бораи бесилоҳсозӣ сухан гуфт, аммо арсенали ядроии режими сионистиро нодида гирифт?!
Вай афзуд: Бесилоҳсозӣ, сулҳ ва амнияти ҷаҳонӣ бо стандартҳои дугона ва масуният барои як режими мушаххас ба даст намеоянд.
Your Comment