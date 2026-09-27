Мактуби Эрон ба Созмони Милали Муттаҳид дар бораи изҳороти душманонаи Дабири кулли НАТО

Тибқи гузориши хабарии Меҳр, «Ғуломҳусейн Дарзӣ», сафири Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид рӯзи шанбе ба вақти маҳаллӣ дар мактубе ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Раиси Шӯрои Амният таъкид кард: Изҳороти Дабири кулли НАТО ба истифодаи васеи пойгоҳҳои низомии Аврупо дар дастгирии амалиёти низомии Иёлоти Муттаҳида ишора дорад ва аз нуқтаи назари Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо ӯҳдадориҳои аз ҳуқуқи байналмилалӣ бармеомада мухолифат дорад.
27 Сентябр 2026 - 12:28
News ID: 1870643
Source: ABNA
Сафир ва кордори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар мактубе ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Шӯрои Амният изҳороти душманонаи Дабири кулли НАТО-ро мухолифи ҳуқуқи байналмилалӣ ва Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид донист.
Your Comment