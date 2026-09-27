Сардор Шекаречӣ: Бо вуҷуди шӯхии душман, Тангаи Ҳурмуз дар ихтиёри Эрон аст

Тибқи гузориши хабарии АБНА, сардор Абдулфазл Шекаречӣ шомгоҳи шанбе дар гуфтугӯи махсуси хабарӣ, ҳамзамон бо гиромидошти ёди шаҳидон, ба хусус ҷаноби шаҳид Эрон изҳор кард: Дар тӯли панҷ даҳаи умри Инқилоби Исломӣ ва душмании истикбори ҷаҳонӣ алайҳи кишвари мо, ҷанги ҳаштсола бо роҳбарии Амрико ва низоми ҳукмронӣ аз ҷониби режими Баъси Ироқ ба мо таҳмил шуд.
Вай афзуд: Ҷанг ба худи худ чизеи хуб нест, аммо бо вуҷуди зиёнҳои зиёд, мардуми моро обдида кард ва барои душвориҳо ва ифтихорофариниҳои бештар дар мудофиаи кишвар омода кард.
Сардор Шекаречӣ идома дод: Аз ҳамон рӯзҳои аввали ҳаштсолаи мудофиаи муқаддас иқтидори Қувваҳои Мусаллаҳи мо шакл гирифт, бо гузашти вақт Қувваҳои Мусаллаҳи мо раванди рӯ ба рушд аз ҷиҳати илмӣ ва пешрафт дар тӯли мудофиаи муқаддас аз ибтидои ҷанг то поёни ҷанг пайдо карданд.
Вай гуфт: Яке аз муҳимтарин дастовардҳои мудофиаи муқаддас, илова бар атоҳои Худо, басиҷи мардумӣ ҳамчун падидаи беназир буд. Басиҷи мардумӣ дар разм ва дастгириҳои мардумӣ дар ҷанг нақши зиёд дошт.
Сардор Шекаречӣ таъкид кард: Артиши Ҷумҳурии Исломӣ баъд аз пирӯзии инқилоб артише буд, ки аз дасти мушовирони амрикоӣ озод шуда буд, дар идома фармондеҳони мактабӣ болои сари артиш қарор гирифтанд ва Сипоҳ дар паҳлӯи артиш ҳамчун қувваи навзуҳур ва тавоно шакл гирифт ва мо ба иқтидори намунавӣ расидем.
Сухангӯи Қувваҳои Мусаллаҳ гуфт: Қувваҳои Мусаллаҳ дар ҷанги таҳмилӣ аввал ва ҳангоми мудофиа аз Эрон ба дунболи арتقои тавони разм ва истифодаи фанновариҳои навини рӯз рафтанд, намунаи айнии он оғози мушаксозӣ дар замони ҷанг бо режими Баъсӣ буд.
Вай афзуд: Муҳимтарин тағйирот дар Қувваҳои Мусаллаҳ баъд аз пирӯзии Инқилоби Исломӣ тағйири доктринаи мудофиавӣ аз ҷанги классикӣ ба ҷанги асимметрӣ буд.
Your Comment