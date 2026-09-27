Ҳизбуллоҳ: Наввоф Салом дар Созмони Милали Муттаҳид ҳатто як калима дар бораи ишғоли Исроил нагуфт

Тибқи гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ан-Нашра, Сайид Иброҳим ал-Мусавӣ, вакили парлумони Лубнон вобаста ба фраксияи «Вафодорӣ ба муқовимат», аз суханронии Сарвазири кишвари худ дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид интиқод кард.
Вай ин суханрониро нодида гирифтани ишғол ва таҷовузоти режими сионистӣ ба Лубнон ва талафот ва харобиҳои аз он баромада донист ва гуфт: Чӣ суханронии баде, ки Сарвазир дар Созмони Милали Муттаҳид кард. Дар ин суханронӣ ҳатто як калима дар бораи таҷовузи режими сионистӣ ва ишғоли он дар сарзаминҳои Лубнон гуфта нашуд. Ҳеҷ матлабе дар бораи ҷиноятҳо алайҳи ғайринизомиён, ба хусус кӯдакон, ва наслкушии хонаводаҳое, ки пурра нест шуданд, пешниҳод нашуд ва ба харобии роҳҳо ва заминҳо, бо хок яксон кардани деҳот ва бомбаборон кардани беморхонаҳо ва мактабҳо ва марказҳои техникӣ, ва нест кардани дарахтони зайтун низ ҳеҷ ишорае нашуд.
Ал-Мусавӣ дар суханронии худ дар як маросими ёдбуд таъкид кард, ки «давлат» бар асоси мафҳум ва муқаррароти худ, бояд хусусиятҳои асосиро дошта бошад, ки дар сари онҳо ҳифзи миллат ва мудофиа аз он қарор дорад.
Вай бо интиқод аз сиёсатҳои ҳукумат нисбат ба муқовимат гуфт: Шумо як «қудрат» ҳастед, на як «давлат»; қудрати мустакбир, ки бо вуҷуди Ҳизбуллоҳ ё бидуни вуҷуди он ба туҳмад алайҳи ватани худ мепардозед.
Ал-Мусавӣ дар поён дар бораи нақши муқовимат гуфт: Он касоне, ки боис ба боқӣ мондан ва ҳифзи давлат шуданд, ин муборизон ва қаҳрамонон буданд; ҳамонҳое, ки ба лутфи Худо дар соли 2000 пирӯз шуданд ва иди муқовимат ва озодиро рақам заданд, бидуни он ки чизе талаб кунанд ё саҳми иловагӣ дар қудрат хоҳанд.
Your Comment