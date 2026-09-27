Мухолифони Нетанёҳу ба кор шурӯъ карданд; иттиҳоди 5 ҳизб алайҳи сарвазири Исроил

Тибқи гузориши хабарии АБНА, шабакаи 12-и телевизиони режими сионистӣ гузориш дод, ки сарварони ба истилоҳ гурӯҳи тағйирот як ҷаласа дар ҳуҷраи Яир Лапид, сарвари ҷараёни мухолиф дар Тел-Авив баргузор карданд ва ӯҳдадор шуданд, ки ҳамлаҳои мутақобила алайҳи якдигарро қатъ кунанд.
Бар асоси ин гузориш, сарварони 5 ҳизби мухолиф дар сарзаминҳои ишғолшуда дар ҷараёни ин ҷаласа таъкид карданд, ки барои канор задани Нетанёҳу ва ҷалби овозҳо алайҳи вай ва ташкили кабинети ивазкунанда кӯшиш хоҳанд кард.
Дар ин ҷаласа Яир Лапид, Гади Айзенкот, Нафтали Беннет, Авигдор Либерман ва Яир Голан иштирок карданд.
Онҳо баъд аз анҷоми ҷаласаи мазкур як акс аз худ ва санади принсипҳои ҳамоҳангии муштаракро то баргузории интихобот ва баъд аз он нашр карданд ва таъкид карданд, ки то замони ташкили кабинети нав ҳеҷ ҳамлае алайҳи якдигар анҷом надиҳанд.
Бар асоси ин санад се гурӯҳи муштарак дар давоми 48 соат барои афзун кардани овозҳои ҷараёнҳои мухолиф, омодагӣ ба рӯзи интихобот ва ҳифзи ба истилоҳ «шаффофияти интихобот» ташкил мешавад.
Your Comment