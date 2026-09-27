Фаъоли ироқӣ: Бастани ҳавои фазо дар муқобили Эрон ба зарари Ироқ аст

Тибқи гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Маълума, Аҳмад ад-Дулаймӣ, узви эътилофи Анбори Ироқ таъкид кард, ки бастани ҳавои фазои ин кишвар дар муқобили парвозҳои Эрон бо фармони ҳукумати Трамп дар ҷараёни сафари Фалиҳ аз-Зайдӣ, сарвазири ин кишвар, ба Вашингтон, бо вуҷуди мухолифати ҳайати ҳамроҳи вай анҷом дода шуд.
Ад-Дулаймӣ гуфт: Ин қарор на як қарори ироқӣ, балки баромада аз хоҳиши ҳукумати Трамп аст. Дар ҳоле ки бастани ҳавои фазои Ироқ дар муқобили Эрон ба манфиатҳои ин кишвар зарар мерасонад, зеро бозори Ироқ ба молҳои воридотии Эрон вобаста аст.
Вай баён кард: Амрико тавассути паҳн кардани дурӯғҳое монанди истифодаи Ироқ барои анҷом додани ҳамлаҳо ба дунболи ташдиди муҳосираи Эрон аст. Чаро моҳвораҳои амрикоӣ гурӯҳҳоеро, ки чунин амалиётҳоро анҷом медиҳанд, шинохт намекунанд? Ҳукумати Трамп ба дунболи кашондани Ироқ ба ҷанги минтақавӣ аст.
Ад-Дулаймӣ баён кард: Чаро аз-Зайдӣ ҳеҷ иқдоме дар муқобили ҳамлаҳои Арабистони Саудӣ алайҳи мавқеъҳои Ҳашди Шаъбии Ироқ анҷом надод? Ҳашди Шаъбӣ як ниҳоди расмии ироқӣ аст ва Бағдод ба бастани марзҳои худ бо Арабистони Саудӣ иқдом накард.
Your Comment