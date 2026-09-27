Атлантик: Номзадҳои ҷумҳурихоҳ дар ҳоли ҳазфи тасвирҳои Трамп ҳастанд

Тибқи гузориши хабарии АБНА, маҷаллаи Атлантик гузориш дод, ки ҷанг алайҳи Эрон ба як мавзӯи марказӣ дар тағйири мавқеи ҷумҳурихоҳон табдил ёфтааст. Як қатор номзадҳои ҷумҳурихоҳ, ки пештар тарафдори ин ҷанг буданд, дар интихоботи ибтидоӣ хостори поён ёфтани он шуданд.
Бар асоси ин гузориш, номзадҳое монанди Майк Роҷерс, Эшли Ҳинсон ва Ҷон Ҳестед бо ишора ба таъсири манфии ҷанг алайҳи Эрон ба ҷаҳиши нархи сӯзишворӣ дар Амрико хостори поён ёфтани зудҳангоми он шуданд.
Атлантик ба таблиғоти интихоботии баъзе аз ин намояндагон низ ишора кард ва навишт: Энди Барр, номзади Маҷлиси Сенат аз иёлати Кентукки тасвири худро ҳамроҳи Трамп аз саҳифаи асосии кампанияи интихоботии худ ҳазф кард ва ибораи «Кентукки аввал»-ро ба ҷои шиори машҳури Трамп бо номи «Амрико аввал» гузошт. Ралф Алфредо низ тасвирҳои Трампро аз сайти худ ҳазф кардааст.
Ин дар ҳолест, ки дар интихоботи миёнамуҳлати соли 2018 номзадҳои ҷумҳурихоҳ барои нишон додани умқи дӯстӣ ва сарсупурдагии худ ба Трамп бо якдигар мусобиқа мекарданд, аммо имрӯз шароит тағйир ёфтааст. Номзадҳои дигар иёлатҳои Амрико низ ҳазфи ном ва тасвирҳои Трампро аз кампанияҳои интихоботии худ оғоз кардаанд. Байрон Доналдс, як намояндаи дигар, акси Трампро аз сайти худ бардошт.
Your Comment