Мавқеъгирии сенатори амрикоӣ дар бораи поён ёфтани ҷанг алайҳи Эрон

Тибқи гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Ҳаким Ҷеффрис, роҳбари демократҳо дар Маҷлиси намояндагони Амрико таъкид кард: Демократҳо кӯшишҳои худро барои поён додани ҷанг алайҳи Эрон дар сурати пирӯзӣ дар интихоботи миёнамуҳлати ноябри оянда идома медиҳанд.
Вай пештар низ гуфта буд: Ҷанги бепарвоёна ва пурхарҷе, ки бо қарори қаблӣ алайҳи Эрон оғоз шуд, бо шикаст рӯ ба рӯ шуд ва замони як тағйири решагӣ расидааст.
Ҷеффрис дархост барои поён додани ҷангталабии кишвари худ алайҳи Эрон гуфта буд: Дигар бас аст; ба ин ҷанги интихобии ғайризарурӣ ва шикастхӯрдае, ки ҷумҳурихоҳон нисбат ба Эрон ба роҳ андохтанд, поён диҳед.
Вай таъкид кард: Амалиёти шикасти эпикӣ дар Эрон барои мардуми Амрико як фалокат буд ва доллари андозсупорандагон бояд барои дастрас кардани зиндагии мардуми Амрико ва на барои идомаи як ҷанги бепоёни дигар дар Шарқи Миёна сарф шавад.
Your Comment