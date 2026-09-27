Тибқи гузориши хабарии АБНА ба нақл аз ТАСС, Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия дар конференсияи матбуотии худ дар ҳошияи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: Мо мехоҳем, ки ин созмон воқеан маркази ҳамоҳангсозии манфиатҳои ҳамаи кишварҳо бошад, аммо дастаи кунунӣ дар Созмони Милали Муттаҳид таҳти роҳбарии Антониу Гутерриш наметавонад талаботи асосии Оинномаи ин созмонро амалӣ кунад.
Вай афзуд: Гутерриш бар асоси принсипҳои дугона ба манфиати кишварҳои Ғарбӣ амал мекунад. Аҷиб аст, ки ҳаққи худмуайянкунӣ барои Ҷазираи Гренландия дар Созмони Милали Муттаҳид зикр шудааст, аммо аз нимҷазираи Қрими Русия хабар нест.
Лавров тасреҳ кард: Ман чанд рӯз пеш аз Гутерриш дар ин бора пурсидам. Вай гуфт, ки дар ин бора муддати тӯлонӣ фикр карда шудааст ва ин мавзӯъ фарқ мекунад.
Your Comment