Фидан: Бо Амрико ва Эрон дар бораи пешгирӣ аз густариши ҷанг гуфтугӯ кардем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории Раша Тудей, Ҳакан Фидан, вазири умури хориҷии Туркия имрӯз шанбе эълон кард: Дар ҷараёни мулоқоти раиси ҷумҳур Эрдоған бо Трамп, мавзӯи Ғазза ва охирин таҳаввулоти марбут ба танишҳо перомуни Эрон мавриди баҳс ва баррасӣ қарор гирифт.
Вазири умури хориҷии Туркия идома дод: Беадолатиҳо ва кушторҳое, ки аз ҷониби (режими) Исроил сурат мегиранд, дигар мисли гузашта беҷавоб намемонанд. Дар натиҷаи талошҳои дипломатии суратгирифта, саркӯбгарӣ ва кушторҳои Исроил дигар бепаёмад намемонанд; ба ибораи дигар, Исроил ҳоло барои ҳар ақдоме, ки анҷом медиҳад, бояд хароҷоти хеле сангин бипардозад. Ин инзиво, ки шомили рӯбарӯ шудан бо паёмадҳои ҳуқуқӣ тавассути ниҳодҳое чун Додгоҳи байналмилалии адолат ва Додгоҳи ҷиноии байналмилалӣ аст, ба ин маъно аст, ки Исроил бо шароите рӯбарӯ шудааст, ки пеш аз ин ҳеҷ гоҳ ба он одат накардааст ва бо он рӯбарӯ нашудааст.
Ҳакан Фидан гуфт: Дар бораи «паймони Макка» гуфтугӯ кардем; таҳдидҳои низомӣ ба Арабистони Саудӣ нигаронида шудаанд ва ба ин мавзӯъ низ пардохта шуд. Аввалият бояд идомаи талошҳо тавассути маҷроҳои дипломатӣ, парҳез аз фазои низоъ ва пешгирӣ аз рух додани ҷанги дубора бошад.
Вай афзуд: Мо бо ҳамтоёни амрикоӣ ва эронии худ дар бораи чӣ гуна пешгирӣ кардани густариши ҷанг ба минтақа гуфтугӯ кардем.
Your Comment