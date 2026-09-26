Таҳдиди ал-Каъбӣ ба нишаст дар фурудгоҳҳои Ироқ; парвозҳо бо Эрон муқаррарӣ шаванд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, Акрам ал-Каъбӣ, котиби кулли ҷунбиши Нуҷабои Ироқ таъкид кард, ки агар масъалаи қатъ шудани парвозҳои Эрон ба Ироқ ҳал ва фасл нашавад, фурудгоҳҳои ин кишвар шоҳиди баргузории нишаст барои лағви ин қарори амрикоӣ хоҳанд буд.
Вай афзуд: Мо қабул надорем, ки сиёсати як бом ва ду ҳаво дар бораи ҳокимияти Ироқ ва тасарруфи Амрико бар ин кишвар иттихоз шавад. Мавзеъгирии гурӯҳҳои сиёсӣ ва таслим шудан дар баробари муҳосираи як миллати мусалмон аз ҷониби ҷараёнҳои ҷинояткор таассуфовар аст.
Пештар низ Одил Абдулмаҳдӣ дар саҳифаи шахсии худ навишт: Бастани фурудгоҳҳои Ироқ ба рӯи парвозҳои эронӣ хатои бузург ва ақибнишинӣ аз ҳокимияти миллӣ аст.
Вай афзуд: Бастани фурудгоҳҳои Ироқ ба рӯи ҳамсоя, иттифоқчӣ ва дӯсти мо, хатои бузург ва ақибнишинӣ аз ҳокимияти миллӣ ва фидо кардани манфиатҳо ва ояндаи миллии мост.
Сарвазири пешини Ироқ ҳамчунин гуфт: Бознигарӣ дар қарор беҳтар аз пойфишорӣ бар хатост.
Your Comment